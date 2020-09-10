Германия отправила в международную организацию данные по отравлению Навального

В Минобороны Германии при этом отметили, что передавать данные напрямую России Берлин не собирается, потому что РФ и так является членом ОЗХО.

Официальный представитель кабмина Германии Мартина Фиц, в свою очередь, подчеркнула, что ”информация, которая нужна сейчас, есть у России, а не у Германии”.