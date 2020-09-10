10.09.2020, 07:44

Германия отправила в международную организацию данные по отравлению Навального

 (1)
EST
Düsseldorfi linnamelu
Reini jõgi DüsseldorfisFoto: Ilmar Saabas

Германия передала в Организацию по запрещению химического оружия результаты лабораторных исследований проб, взятых у политика Алексея Навального, пишет "Медуза" со ссылкой на немецкие СМИ.

В Минобороны Германии при этом отметили, что передавать данные напрямую России Берлин не собирается, потому что РФ и так является членом ОЗХО.

Официальный представитель кабмина Германии Мартина Фиц, в свою очередь, подчеркнула, что ”информация, которая нужна сейчас, есть у России, а не у Германии”.

Читайте также: