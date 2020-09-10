10.09.2020, 07:44
Германия отправила в международную организацию данные по отравлению Навального(1)
Германия передала в Организацию по запрещению химического оружия результаты лабораторных исследований проб, взятых у политика Алексея Навального, пишет "Медуза" со ссылкой на немецкие СМИ.
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