Германия отменяет карантин для въезжающих из стран Евросоюза

Новые правила вступят в силу в ближайшие дни, однако Северный Рейн-Вестфалия вводит их уже с 15 мая. Впредь въезжающим из районов с высоким уровнем инфекции будет лишь рекомендовано пройти домашний карантин. Подробности будут согласованы в ближайшее время, но уже сейчас принудительный 14-дневный карантин будет распространяться лишь на въезжающих из третьих стран.
Премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет (Armin Laschet) сказал, что новые правила станут большим облегчением для людей, особенно для тех, которые проживают в приграничных районах. Правительство ФРГ из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2 9 апреля ввело обязательный двухнедельный карантин для всех немцев и иностранцев, въезжающих в Германию. Исключения распространялись лишь на лиц, ежедневно ездящих в Германию на работу, сезонных рабочих и сотрудников полиции и системы здравоохранения.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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