Германия начала депортацию прибывших из Латвии сирийцев: здесь им грозит жизнь бездомных

LNT отмечает, что речь идет о двух семьях с восемью детьми, включая младенца. Прилетев в аэропорт "Рига", эти сирийцы потребовали от латвийских пограничников доставить их в центр размещения мигрантов в Муцениеки. Однако, так как ранее эти иностранцы в 2016 году уже получили в Латвии альтернативный статус (это значит, что они не признаны беженцами, но получили легальное право находиться в стране), их нельзя содержать в Муцениеки — там имеют право находиться лишь те мигранты, официальный статус которых еще не определен.

"Один из вариантов — отправиться в муниципальные приюты Риги, но тогда семьи придется разделить, так как для мужчин имеется отдельный приют. А детей, скорее всего, определят в кризисный центр. Другой вариант — как и всем бездомным, жить где-нибудь под мостом", — сообщает телеканал.

В результате Управление по делам гражданства и миграции приняло решение все же пойти навстречу этим сирийским семьям. "Так как среди них есть маленькие дети, то из соображений гуманности мы не можем оставить их на улице. Приняли к себе (в центр "Муцениеки", — прим. ред.). Хотя на данный момент, согласно закону, помощь им не полагается", — пояснили в Управлении.

При этом сирийцам предоставляется лишь крыша над головой — о еде они должны позаботиться сами.