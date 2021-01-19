Германия может вслед за Австрией обязать жителей носить респираторы

В Баварии эта мера уже вступила в силу, решение принято на уровне властей федеральной земли, которые в Германии могут самостоятельно предпринимать подобные действия. До 24 января за соблюдением этого требования следить не будут, однако после этого носить такую маску будет обязательно во многих общественных местах и в транспорте — в поездах, автобусах, в трамваях.

Такая же мера начнет действовать в Австрии: о ней объявил в выходные канцлер Себастьян Курц. Носить маски такого типа люди должны будут с 25 января в обязательном порядке. Кроме того, режим изоляции в стране продлен до 7 февраля.

В Германии за время пандемии коронавируса зарегистрировали более 2 млн случаев заражения COVID-19, скончались 47,7 тыс. человек. В Австрии выявлено 394,9 тыс. заболевших, скончались 7,1 тыс.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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