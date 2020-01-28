Германия и Япония сообщили о первых случаях заражения коронавирусом людей, не посещавших Китай

Министр здравоохранения Японии Кацунобу Като рассказал, что в начале января водитель перевозил две группы китайских туристов из города Ухань, где произошла вспышка нового вируса.
Всего в Японии коронавирус обнаружили у шести человек. У пятерых из них заболевание диагностировали после посещения Китая.
В Германии подтвердили первый случай заражения коронавирусом. 33-летний житель баварского города Штарнберг заразился при общении с коллегой из Китая, посетившей ФРГ на прошлой неделе, сообщили в министерстве здравоохранения Баварии
По состоянию на вечер 27 января, в Китае от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, умерли 106 человек, заболели более 4500 человек.
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