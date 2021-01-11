Генсек ООН сравнил нынешний год с 1945-м

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе мероприятия, приуроченного к 75-й годовщине первого заседания организации, сравнил наступивший год с 1945-м. Трансляция его выступления велась на YouTube.

”Мы переживаем момент — как в 1945 году. Но это не 1945 год”, — заявил Гутерриш, отметив, что в настоящее время ведется война против коронавируса и других вызовов: ”Завтра может начаться против террористов в киберпространстве. И мы все еще проигрываем долгую битву с изменением климата”.

Генсек ООН отметил также сохраняющуюся потребность в международном сотрудничестве. По его словам, пандемия коронавируса выявила серьезные проблемы в этой области: мир столкнулся с таким явлением как ”вакцинный национализм”, когда богатые страны конкурируют за покупку препаратов для своих граждан. Он поблагодарил власти Великобритании за поддержку проекта Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) COVAX, по которой бедные страны должны получить 2 млн доз недорогих вакцин.

Гутерриш не раз говорил о появлении в мире ”вакцинного национализма”. Так, в декабре он заявил, что люди, населяющие бедные страны, наблюдают за подготовкой к вакцинации против коронавируса в развитых странах и задаются вопросом, будут ли когда-нибудь вакцинированы они сами. Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус в свою очередь призвал рассматривать вакцины как ”глобальное общественное благо”, доступное каждому жителю планеты.

В конце декабря генсек ООН призвал посвятить 2021 год исцелению от последствий пандемии. По его словам, прошлый год принес испытания, распространение заболевания перевернуло жизни людей, и в мире растет уровень бедности, неравенства и голода. Вместе с тем он указал, что такие кризисы, как изменение климата и пандемия, можно преодолеть только общими усилиями.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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