Генсек ООН: пандемия поставила человечество на колени

Пандемия новой коронавирусной инфекции ”поставила человечество на колени”, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает РИА ”Новости”.
Коронавирус показал хрупкость существующего мира и ”обнажил риски”, которые человеческое общество игнорировало в течение долгого времени, отметил Гутерриш. Он добавил, что пандемия указала на слабые места систем здравоохранения и социальной защиты, а также на структурное неравенство.
Кроме того, пандемия вызвала самую сильную рецессию экономики со времен Второй мировой войны, подчеркнул генсек. По его словам, экономические последствия могут привести к ”голоду исторических масштабов”.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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