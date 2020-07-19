Генсек ООН: мы плывем по одному морю, но кто-то – на яхте, а кто-то – цепляясь за обломки

”COVID-19 сравнивают с рентгеновским снимком, выявляющим переломы в хрупком скелете общества, которое мы построили, — продолжил Антониу Гутерриш. — Мы везде ясно видим ошибки и ложь: ложь о том, что свободная рыночная экономика способна обеспечить здравоохранение для всех; заблуждение, что мы живем в мире, без расизма; миф о том, что все мы ”находимся в одной лодке”.
"Да, все мы, образно говоря, плывем по одному морю, однако некоторые в этот момент отдыхают на своих супер-яхтах, тогда как другие отчаянно цепляются за проплывающие мимо обломки”.
О расизме и колониализме
По словам Генсека, антирасистское движение, распространившееся из Соединенных Штатов по всему миру после убийства Джорджа Флойда, свидетельствует о том, что общество устало от дискриминации, когда к людям с другим цветом кожи относятся как к преступникам, от структурного расизма и систематической несправедливости. Антониу Гутерриш считает, что это движение указывает на два исторических источника неравенства в нашем мире: колониализм и патриархат.
”Колониализм породил огромное неравенство внутри стран и между ними, в том числе ужасы трансатлантической работорговли и режима апартеида […]”, — напомнил глава ООН. — Давайте не будем себя обманывать. Наследие колониализма еще дает о себе знать. Мы видим это по экономической и социальной несправедливости, по росту преступлений на почве ненависти и ксенофобии; по сохраняющемуся институционализированному расизму и идее превосходства белой расы”.
Он отметил, что страны, которые были колонизированы, сегодня вероятнее всего останутся производителями сырья и низкотехнологичных товаров, что по сути является новой формой колониализма. Африка, по словам Гутрриша, стала ”двойной жертвой”: мало того, что она была объектом колониального проекта, африканские страны сегодня недопредставлены в международных учреждениях, поскольку они были созданы после Второй мировой войны — до того, как большинство колоний обрело независимость.
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