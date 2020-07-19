Генсек ООН: мы плывем по одному морю, но кто-то – на яхте, а кто-то – цепляясь за обломки

О неравенстве

По словам Генерального секретаря ООН, в настоящее время более 70 процентов людей в мире живут в условиях растущего неравенства в доходах и качестве жизни. 26 самых богатых людей в мире обладают совокупным богатством, которое эквивалентно доходам половины мирового населения.

”Однако не будем забывать, что разница в уровне финансового благосостояния — единственный критерий неравенства, — продолжил Антониу Гутерриш. — Качество жизни людей зависят от их пола, этнического происхождения, расы, наличия инвалидности и многих других аспектов. Жизнь миллионов людей на планете во многом определяется факторами, которые возникают непосредственно в момент их рождения”.

По мнению главы Организации Объединенных Наций, высокий уровень финансового расслоения в мире порождает экономическую нестабильность, коррупцию, финансовые кризисы, рост преступности, приводит к ухудшению физического и психического здоровья людей.

”Дискриминация, злоупотребления разного рода, отсутствие развитой, эффективной системы правосудия пагубно сказываются на судьбах миллионов людей, но более других от этих факторов страдают коренные народы, мигранты, беженцы и разного рода меньшинства. Такой дисбаланс является прямым посягательством на права человека, — сказал Антониу Гутерриш. — Поэтому на протяжении всей человеческой истории борьба с неравенством составляла основу движений за социальную справедливость, трудовые права и гендерное равноправие”.

Согласно данным, которые Антониу Гутерриш привел в своей речи, в период с 1980 по 2016 год на один процент самых богатых людей мира приходилось 27 процентов общего совокупного роста доходов. Более половины 20-летних людей в странах с высоким уровнем человеческого развития в настоящее время имеют высшее образование, тогда как в странах с низким уровнем развития человеческого потенциала этот показатель составляет всего три процента.

”Еще больше ужасает вот такой факт, — сказал Антониу Гутерриш. — Около 17 процентов детей, родившихся двадцать лет назад в странах с низким уровнем развития человеческого потенциала, уже умерли”.