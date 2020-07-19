19.07.2020, 15:59

Генсек ООН: мы плывем по одному морю, но кто-то – на яхте, а кто-то – цепляясь за обломки


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Генсек ООН: мы плывем по одному морю, но кто-то – на яхте, а кто-то – цепляясь за обломки
ZUMAPRESS.com

Международное сообщество должно устранить причины возникновения неравенства на планете, прежде чем неравенство разрушит мировую экономику и приведет к окончательному расслоению общества. Об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая в Нью-Йорке с лекцией, приуроченной к годовщине со дня рождения бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы.

О неравенстве

По словам Генерального секретаря ООН, в настоящее время более 70 процентов людей в мире живут в условиях растущего неравенства в доходах и качестве жизни. 26 самых богатых людей в мире обладают совокупным богатством, которое эквивалентно доходам половины мирового населения.

”Однако не будем забывать, что разница в уровне финансового благосостояния — единственный критерий неравенства, — продолжил Антониу Гутерриш. — Качество жизни людей зависят от их пола, этнического происхождения, расы, наличия инвалидности и многих других аспектов. Жизнь миллионов людей на планете во многом определяется факторами, которые возникают непосредственно в момент их рождения”.

По мнению главы Организации Объединенных Наций, высокий уровень финансового расслоения в мире порождает экономическую нестабильность, коррупцию, финансовые кризисы, рост преступности, приводит к ухудшению физического и психического здоровья людей.

”Дискриминация, злоупотребления разного рода, отсутствие развитой, эффективной системы правосудия пагубно сказываются на судьбах миллионов людей, но более других от этих факторов страдают коренные народы, мигранты, беженцы и разного рода меньшинства. Такой дисбаланс является прямым посягательством на права человека, — сказал Антониу Гутерриш. — Поэтому на протяжении всей человеческой истории борьба с неравенством составляла основу движений за социальную справедливость, трудовые права и гендерное равноправие”.

Согласно данным, которые Антониу Гутерриш привел в своей речи, в период с 1980 по 2016 год на один процент самых богатых людей мира приходилось 27 процентов общего совокупного роста доходов. Более половины 20-летних людей в странах с высоким уровнем человеческого развития в настоящее время имеют высшее образование, тогда как в странах с низким уровнем развития человеческого потенциала этот показатель составляет всего три процента.

”Еще больше ужасает вот такой факт, — сказал Антониу Гутерриш. — Около 17 процентов детей, родившихся двадцать лет назад в странах с низким уровнем развития человеческого потенциала, уже умерли”.

Основополагающий принцип Организации Объединенных Наций, по словам Генсека ООН, заключается в том, что продовольствие, здравоохранение, водоснабжение, адекватные социально-гигиенические условия, образование, достойная работа и социальное обеспечение не должны служить товарами для продажи тем, кто может себе все это позволить, — это не привилегии, а врожденное право каждого человека. ”Это видение сегодня столь же важно и актуально, как и 75 лет назад, когда создавалась ООН”, — подчеркнул Антониу Гутерриш.

О пандемии

Значительная часть речи Генерального секретаря ООН была посвящена пандемии коронавируса, которая, по его словам, еще более усугубила проблему экономического и социального дисбаланса на планете.

”Микроскопический вирус фактически поставил нас на колени, — сказал Антониу Гутерриш. — Пандемия ясно продемонстрировала хрупкость мира. Кризис выявил риски, которые мы игнорировали на протяжении десятилетий: неадекватный уровень развития систем здравоохранения разных стран; пробелы в социальной защите; структурное неравенство; ухудшение состояния окружающей среды; климатический кризис. Целые регионы, добившиеся заметного прогресса в искоренении нищеты и сокращении неравенства, за считанные месяцы были отброшены назад на многие годы”.

По словам Генсека ООН, мир переживает глубочайший глобальный спад экономики со времен Второй мировой войны и самое масштабное падение доходов мирового населения с 1870 года. Из-за пандемии еще сто миллионов человек могут оказаться в крайней нищете; голод может достичь исторических масштабов.

COVID-19 сравнивают с рентгеновским снимком, выявляющим переломы в хрупком скелете общества, которое мы построили, — продолжил Антониу Гутерриш. — Мы везде ясно видим ошибки и ложь: ложь о том, что свободная рыночная экономика способна обеспечить здравоохранение для всех; заблуждение, что мы живем в мире, без расизма; миф о том, что все мы ”находимся в одной лодке”.

"Да, все мы, образно говоря, плывем по одному морю, однако некоторые в этот момент отдыхают на своих супер-яхтах, тогда как другие отчаянно цепляются за проплывающие мимо обломки”.

О расизме и колониализме

По словам Генсека, антирасистское движение, распространившееся из Соединенных Штатов по всему миру после убийства Джорджа Флойда, свидетельствует о том, что общество устало от дискриминации, когда к людям с другим цветом кожи относятся как к преступникам, от структурного расизма и систематической несправедливости. Антониу Гутерриш считает, что это движение указывает на два исторических источника неравенства в нашем мире: колониализм и патриархат.

”Колониализм породил огромное неравенство внутри стран и между ними, в том числе ужасы трансатлантической работорговли и режима апартеида […]”, — напомнил глава ООН. — Давайте не будем себя обманывать. Наследие колониализма еще дает о себе знать. Мы видим это по экономической и социальной несправедливости, по росту преступлений на почве ненависти и ксенофобии; по сохраняющемуся институционализированному расизму и идее превосходства белой расы”.

Он отметил, что страны, которые были колонизированы, сегодня вероятнее всего останутся производителями сырья и низкотехнологичных товаров, что по сути является новой формой колониализма. Африка, по словам Гутрриша, стала ”двойной жертвой”: мало того, что она была объектом колониального проекта, африканские страны сегодня недопредставлены в международных учреждениях, поскольку они были созданы после Второй мировой войны — до того, как большинство колоний обрело независимость.

О патриархате

Генсек ООН считает тысячелетия патриархата еще одним серьезным источником неравенства. ”Мы живем в мире, где доминируют мужчины, и в культурной среде, в которой тоже доминируют мужчины, — утверждает глава ООН. — Женщины повсюду находятся в худшем положении, чем мужчины, просто потому, что они женщины”.

Антониу Гутерриш напомнил, что сегодня женщины составляют меньше 10 процентов среди мировых лидеров, а в результате, по его словам, страдают все: гендерное неравенство не позволяет воспользоваться мудростью и опытом всего человечества.

О солидарности

”Если мы не будем держаться друг друга, мы погибнем”, — убежден глава ООН. Он призывает человечество укреплять и расширять международное сотрудничество, чтобы избежать наихудшего сценария развития событий.

Он привел слова Нельсона Манделы, который говорил: ”Одна из наиболее сложных задач нашего времени… заключается в том, чтобы заново закрепить в сознании нашего народа ощущение человеческой солидарности — ощущение, что мы живем в этом мире друг для друга и благодаря друг другу”.

В условиях пандемии COVID-19 этот посыл актуален как никогда, считает Антониу Гутерриш. ”Мы достигли переломного момента. Но мы знаем, на какой стороне истории мы находимся”, — завершил свое выступление Генеральный секретарь ООН.

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