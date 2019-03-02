Генсек НАТО призвал готовиться к миру без ДРСМД

Он подчеркнул, что ракеты, которые размещает Москва, способны достичь европейских городов, и их могут использовать в вооруженных конфликтах.

”Но нам необходимо быть готовыми к миру без этого договора — миру, в котором Россия размещает свои ракеты”, — отметил Столтенберг.

Генсек НАТО при этом отметил, что альянс не хочет новой холодной войны, и призвал Москву соблюдать условия соглашения.

Ранее сообщалось, что в НАТО отреагировали на заявление российского президента Владимира Путина о возможном нацеливании ракет.