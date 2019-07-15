Генсек НАТО предупредил ФРГ о новой российской ракете средней дальности

Россия должна сделать все, чтобы "сохранить жизнеспособность" Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Уверенность в этом высказал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Его комментарий разместила на своем сайте в воскресенье, 14 июля, газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

"Россия расторгла ДРСМД и тем самым создала серьезную угрозу нашей безопасности", - подчеркнул глава НАТО.

"Москва должна использовать свой последний шанс, чтобы спасти" это соглашение, добавил он.

"В противном случае она будет нести полную ответственность за прекращение действия договора, в результате которого мир станет менее стабильным для всех нас", - указал Йенс Столтенберг.

Передвижная ракетная система

Генсек предупредил, что Россия уже разработала новую ядерную ракетную систему средней дальности и даже разместила ее. Конкретного места базирования он, однако, не назвал.

"Это - передвижная ракетная система, ее легко скрыть" от систем слежения, уверен Столтенберг. "Немецкие города, такие как Берлин, Франкфурт и Мюнхен, находятся в зоне ее досягаемости", - подчеркнул он.

Срок ультиматума США истекает в августе