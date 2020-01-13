Генсек НАТО анонсировал меры по защите от российских ракет

"Что касается ракет 9М729, то мы (в качестве ответа — Ред.) собираемся работать над системами ПВО и ПРО, над обычным вооружением, над укреплением состояния боевой готовности и ускоренной тревогой в случае запусков", — заявил он агентству dpa. По его словам, страны НАТО уже согласовали соответствующие меры.

Столтенберг еще раз подчеркнул, что размещение 9М729 является нарушением условий ДРСМД. "Это часть российской стратегии инвестировать в современные технологии — в том числе и современное ядерное оружие", — указал глава альянса. По словам Столтенберга, НАТО не собирается отвечать России размещением собственных ракет в Европе.

Ракета 9М729

Ракетный комплекс с ракетой 9М729 (по классификации НАТО SSC-8) — разработка российского объединенного конструкторского бюро (ОКБ) "Новатор", расположенного в Екатеринбурге. По данным западных спецслужб, Россия уже не просто испытала, но и приняла на вооружение не менее 64 единиц крылатых ракет 9М729.

США и НАТО считают, что созданием ракеты 9М729, способной пролететь более 500 километров, Москва нарушила условия ДРСМД. Российская сторона утверждает, что 9М729 заправляют таким количеством топлива, что ракета не может преодолеть 500-километровый рубеж.