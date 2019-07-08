Генпрокуратура Украины завела на телеканал дело о госизмене за подготовку телемоста с Россией

По его словам, всех причастных к мероприятию, в том числе владельца телеканала, вызвали на допрос, а ведомство готовится выйти в суд с ходатайством об аресте активов компании, пишет "Новая газета".

О проведении днем 12 июля телемарафона ”Надо поговорить” накануне объявил ведущий ”России 1” Дмитрий Киселев. 8 июля телеканал NewsOne отменил его из-за якобы поступивших журналистам и из близким угроз. В ВГТРК говорили, что у них ”нет никаких оснований для отмены телемоста”.