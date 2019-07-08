Генпрокуратура Украины завела на телеканал дело о госизмене за подготовку телемоста с Россией

Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело о покушении на госизмену в отношении телеканала NewsOne за анонсированный телемарафон с телеканалом ”Россия 1”. Об этом заявил глава надзорного ведомства Юрий Луценко.
По его словам, всех причастных к мероприятию, в том числе владельца телеканала, вызвали на допрос, а ведомство готовится выйти в суд с ходатайством об аресте активов компании, пишет "Новая газета".
О проведении днем 12 июля телемарафона ”Надо поговорить” накануне объявил ведущий ”России 1” Дмитрий Киселев. 8 июля телеканал NewsOne отменил его из-за якобы поступивших журналистам и из близким угроз. В ВГТРК говорили, что у них ”нет никаких оснований для отмены телемоста”.
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