Генпрокуратура Беларуси завела уголовные дела против Тихановской и членов КС

В частности, в отношении Светланы Тихановской и членов президиума Координационного совета возбуждено дело о создании экстремистского формирования и руководства им, указано в сообщении.

Кроме того, заведены дела о финансировании деятельности экстремистского формирования и о заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Уголовные дела переданы в центральный аппарат белорусского Следственного комитета.

В Беларуси пятый месяц подряд продолжаются протесты. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов.

Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти.

Больше статей про ситуацию в Беларуси — ЗДЕСЬ.