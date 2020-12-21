Генпрокуратура Беларуси завела уголовные дела против Тихановской и членов КС

В частности, в отношении Светланы Тихановской и членов президиума Координационного совета возбуждено дело о создании экстремистского формирования и руководства им, указано в сообщении.
Кроме того, заведены дела о финансировании деятельности экстремистского формирования и о заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Уголовные дела переданы в центральный аппарат белорусского Следственного комитета.
В Беларуси пятый месяц подряд продолжаются протесты. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.
Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов.
Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти.
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