Генеральный секретарь ПА НАТО Дэвид Хоббс: не думаю, что Путин рискнет нападением на Балтию

- Объективно говоря, это ужасно раздражает. Российская пропаганда, в каком-то смысле, эффективна. Она находит отклик у части общественного мнения. То, что Москва продолжает вкладывать в неё деньги, означает, что там видят какую-то пользу от пропагандистской деятельности. Но, с другой стороны, эти СМИ вредят сами себе, и, в конечном счёте, Кремлю. Возьмем ту же историю с аннексией Крыма. С практической точки зрения эта операция была великолепно организована, в том числе, в информационном плане. Но потом-то мы узнали, что и власть, и российские медиа лгали. Сколько раз вы можете проделать такой фокус, пока не потеряете доверие? Или возьмём отравление Скрипалей, точнее, выступление на российском телевидении тех двоих, которых, с высокой долей вероятности, подозревают в этом отправлении. То, что они говорили, было смешно слушать. Думаю, это имело отрицательный результат для России. Ведь большинство людей понимает, о чем на самом деле речь. Кроме того, страна, которая хочет, чтобы ее уважали, очевидно, не проявляет должного отношения по отношению к другим странам. Путин мыслит устаревшими категориями. Раньше считалось, что страх и уважение идут рука об руку. В современном мире либо страну уважают, либо её боятся — но не то и другое одновременно.
- Однако Путин, как многие считают, ведёт такую информационную политику вовсе не для завоевания доверия. Его цель — внести смуту, создать в западных обществах ощущение хаоса и непредсказуемости…
- Согласен. Когда происходят такие вещи, как катастрофа малазийского лайнера в 2014 году, из Москвы начинает лица поток пропаганды, многочисленные версии случившегося. И многие люди начинают воспринимать это как полноценное второе мнение, которое тоже нужно уважать. И чем больше в информационное пространство вбрасывается ложных историй, тем больше появляется сомнений, и тем меньше остается места для правды. Ей тяжело выжить в этой атмосфере.
- Считаете ли Вы, что на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году была совершена ошибка: Украине и Грузии отказали в планах по подготовке к членству в альянсе, и тем самым открыли для России перспективу военного вмешательства и давления на эти государства?
- Я не думаю, что это была ошибка. Это был компромисс. На тот момент обе страны не были готовы к вступлению — это факт. Грузия теперь приводит аргумент: если бы тогда страна получила План действий по вступлению в НАТО, то это предотвратило бы российскую акцию в Абхазии и Южной Осетии. Но я уверен, что кремлевские юристы прекрасно поняли бы разницу между полноценным членством в альянсе и Планом действий по вступлению. Я убежден, что Россия повела бы себя точно также, даже если бы Грузия получила "дорожную карту".
- Какие у них перспективы сегодня? В той же Грузии по-прежнему общество поддерживает идею интеграции в евроатлантические структуры, есть гражданский контроль над военными, а сами военные активно участвуют в различных операциях НАТО. Иначе получается, что у России неформальное право вето на решения НАТО в отношении Украины и Грузии?
- Да, это очень умная стратегия со стороны Москвы. Чтобы вступить в НАТО, страна не должна иметь конфликтов на своих границах и территориальных споров с соседями. Создавая такие конфликты, специально не давая зажить этим ранам, вы как бы получаете право вето на вступление определенной страны в НАТО.