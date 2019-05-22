Генеральный секретарь ПА НАТО Дэвид Хоббс: не думаю, что Путин рискнет нападением на Балтию

- Вопрос о необходимости увеличить затраты на оборону поднял Дональд Трамп, причем сделал это в таком жестком тоне, в каком до него не делал ни один президент США. Это возымело действие?

- Вы говорите — он не столько поднял тему, сколько сменил тон, причем драматически. Именно так! Я связан с НАТО с восьмидесятых годов. И этот вопрос всегда стоял на повестке дня. Но Трамп реально испугал всех нас. У него четкий подход бизнесмена: не платишь, не вносишь свою лепту — у тебя будут проблемы. Но, откровенно говоря, многие союзники эту лепту не вносили, и заявления Трампа их, можно сказать, пробудили.

Мы часто встречаемся с членами конгресса и сенаторами. И они всегда говорят одно и то же: "Как мы убедим наших избирателей платить за оборону европейских стран, если их граждане сами не спешат в неё вложиться?"

Кстати, если вы посмотрите, какие огромные деньги США тратят на европейские операции сдерживания (потенциальных угроз- Ред.), то у вас не останется никаких сомнений в их политике. Слова у них не расходятся с делами.

Так что давайте поблагодарим Дональда Трампа. Он изменил дискуссию по этой теме. И ещё: давайте не забывать: страны НАТО сами пообещали поднять свои военные бюджеты до 2% на саммите альянса в Уэльсе в 2014 году, то есть задолго до избрания Трампа.

- В связи с выходом США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, предложение польского правительства построить на свой территории военную базу США, даже если будет делаться вне рамок НАТО, будет воспринято Кремлем как приближение инфраструктуры альянса к территории России…

- Я не удивлюсь, если Москва болезненно отреагирует на создание базы в Польше. Россия так реагировала даже на появление более скромных объектов ПРО, которые никак не затрагивают ее безопасность.

- В недавнем интервью порталу DELFI российский политолог Сергей Медведев сказал, что, по его мнению, Владимир Путин не верит, что НАТО придет на помощь странам Балтии в случае нападения со стороны России. Считаете ли Вы такой подход российского президента опасным, способным в любой момент привести к вооруженному конфликту?

- Тот факт, что силы НАТО в странах Балтии многонациональные и их состав регулярно обновляется — верное доказательство того, что союзники привержены своим обязательствам защищать все страны альянса. Даже если бы такая необходимость возникла, эти силы из Франции, Великобритании, США и Германии уже присутствуют на передовой. Если что-то произойдет, то наши солдаты — а это наши дети — уж на передовой, они будут сразу вовлечены в конфликт.

Я никоим образом не хочу сказать, что президент Путин чужд риска. Наоборот, порой, мне кажется, ему очень нравится рисковать. Но в том случае, о котором спросили Вы, риск будет не просто большой — гигантский! Я думаю, Путин рисковать не станет. На самом деле, никто не заинтересован в конфликте между Востоком и Западом.

- Официальная Россия постоянно ведет пропагандистскую войну в надежде склонить на свою сторону западное общественное мнение. Добился ли Кремль тут каких-то успехов, на Ваш взгляд?