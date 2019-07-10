Гендиректор грузинского телеканала ”Рустави-2” готов мочиться в минералку и вино, поставляемые в Россию

Gо словам Гварамии, он ”плевать я хотел и на "Боржоми" и на вино”. ”Что, значит, мы должны говорить, что Путин хороший, для того, чтобы кто-то мог ввозить в Россию "Боржоми", вино и "Набеглави"? Мочиться я хотел во все три”, — приводит РБК его слова.

Глава ”Рустави-2” также возмутился, что его каналу ”чуть ли не запрещают выражать мнение” ради экспорта минеральной воды и вина. ”Мы страна или торговый объект? Валите и продавайте на Украине”, — сказал он, использовав затем нецензурное выражение.

После того, как ведущий грузинского телеканала ”Рустави-2” Георгий Габуния в прямом эфире обратился к Путину, используя нецензурные выражения, и оскорбительно отозвался о его матери, депутаты Госдумы предложили ввести запрет на импорт грузинского вина и минеральной воды. Позднее российский президент высказался против санкций в отношении Грузии. ”Что касается различного рода санкций в отношении Грузии, я бы не стал этого делать именно из уважения к грузинскому народу”, — сказал он.

В середине июня в Тбилиси начались антироссийские акции протеста. Их спровоцировал визит российской делегации с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым, который на сессии Межпарламентской ассамблеи православия сел в кресло спикера грузинского парламента.