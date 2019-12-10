Генассамблея ООН требует от России вывести войска из Крыма

Ключевые положения этого проекта резолюции опубликовало на своей станице в Twitter постоянное представительство Украины при ООН. Кроме прочего, подписавшие документ государства призывают Москву вернуть все вооружение и оборудование с украинских судов "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые Россия задержала в ноябре 2018 года в ходе инцидента в Керченском проливе и лишь спустя год вернула Украине.

Кроме того, в проекте резолюции осуждаются поездки российских чиновников на территорию Крыма, включая случаи, связанные с проведением военных учений, и выражается обеспокоенность по поводу того, что Россия пользуется захваченными предприятиями украинской военной инфраструктуры в Крыму.

В Генассамблее ООН призывают отказаться от поездок в Крым, не согласованных с Киевом

Также резолюция призывает все страны-члены Генассамблеи ООН и международные организации воздержаться от визитов в Крым, не согласованных с украинскими властями.

По информации Украины, за проект этой резолюции в понедельник проголосовали 63 члена Генассамблеи, против — 19, в том числе Беларусь, КНДР, Иран, Сирия, Венесуэла и Куба. Еще 66 государств воздержались.