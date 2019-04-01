Где победили Зеленский и Порошенко: выборы по регионам Украины

Как следует из данных ЦИК, на западе страны Пётр Порошенко вышел на первое место. Он лидирует в трёх областях — Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской. Эти области считаются оплотом националистических и прозападных сил. Во Львовской области результат Порошенко — 36 процентов. Результаты Зеленского на западе скромнее, во Львовской и Тернопольской областях он на 4-м месте (после Порошенко, Тимошенко и Гриценко), однако в Ровненской и Волынской — на 1-м.

В центральных областях Украины Зеленский занимает уверенное первое место. На втором здесь, как правило, Тимошенко, на третьем — Порошенко. Четвёртое место в ряде областей занимает Игорь Смешко, здесь также выше, чем в среднем по стране, результаты Ляшко.

Например, в Киевской области у Зеленского 30 процентов, у Тимошенко 18, у Порошенко 17.

На востоке Украины также лидирует Зеленский. Здесь его отрыв ещё больше, чем в центральных областях. В Днепропетровской области его результат — 45 процентов. Второе место на востоке, как правило, занимает Юрий Бойко, на третьем — Порошенко или Александр Вилкул.

Особняком стоит Донбасс — подконтрольные Украине регионы Донецкой и Луганской областей. Здесь лидирует Бойко. Зеленский на втором месте.

На особых участках, где голосовали военные — участники операции в Донбассе — лидирует Порошенко с незначительным отрывом от Зеленского: за президента голосовали 9927 военнослужащих, за актёра — 9718.

В Киеве Зеленский опережает Порошенко с небольшим отрывом — 27 против 25 процентов.

Зеленский побеждает и во всех областях юга страны. На втором месте в Одесской, Херсонской, Николаевской областях — Бойко, на третьем — Порошенко.

В аннексированном Россией Крыму и на подконтрольных сепаратистам территориях Донбасса выборы не проводились

Среди украинцев, голосовавших за рубежом, большинство — 38 процентов — поддержало Порошенко. Зеленский на втором месте. Всего в более чем 70 странах (России среди них не было) голосовали более 50 тысяч человек.

Явка на выборах составила 63,5 процента и распределилась довольно равномерно. Самой высокой она традиционно оказалась во Львовской области (68,91 процентов), самой низкой на Закарпатье.

ТОП

Второй тур выборов президента Украины пройдёт 21 апреля, в ЦИК уже признали необходимость его проведения, поскольку ни один кандидат не набрал 50 процентов голосов в первом туре. Во второй тур вышли Зеленский и Порошенко. Накануне уже было объявлено, что кандидаты проведут перед вторым туром дебаты.