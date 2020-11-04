04.11.2020, 07:07

Газета: Трамп лидирует по числу совокупно отданных голосов. Но отстает по голосам выборщиков


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USA NY valimispäev 8.11.2016
Donald TrumpFoto: Andres Putting

Действующий президент США Дональд Трамп лидирует по числу совокупно отданных за него голосов, опережая демократа Джозефа Байдена почти на 3%. Об этом свидетельствуют данные с избирательных участков, которые публикует издание Wall Street Journal.

Так, по данным на 7.00 мск, за Трампа отдали голоса более 45 млн избирателей по всей стране (около 51%), тогда как за Байдена проголосовали более 42,5 млн американцев (48%).

Данные о числе проголосовавших американские таблоиды обновляют каждую минуту, несмотря на то, что победитель на выборах определяется количеством выборщиков, а не общим числом голосов.

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден опережает действующего главу государства Дональда Трампа на 59 голосов выборщиков, свидетельствуют данные Fox News.

По данным на 7.12 мск, Байден получает 207 голосов выборщиков, Трамп — 148.

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