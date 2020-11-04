Газета: Трамп лидирует по числу совокупно отданных голосов. Но отстает по голосам выборщиков

Так, по данным на 7.00 мск, за Трампа отдали голоса более 45 млн избирателей по всей стране (около 51%), тогда как за Байдена проголосовали более 42,5 млн американцев (48%).

Данные о числе проголосовавших американские таблоиды обновляют каждую минуту, несмотря на то, что победитель на выборах определяется количеством выборщиков, а не общим числом голосов.

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден опережает действующего главу государства Дональда Трампа на 59 голосов выборщиков, свидетельствуют данные Fox News.

По данным на 7.12 мск, Байден получает 207 голосов выборщиков, Трамп — 148.