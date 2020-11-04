Газета: Трамп лидирует по числу совокупно отданных голосов. Но отстает по голосам выборщиков
Действующий президент США Дональд Трамп лидирует по числу совокупно отданных за него голосов, опережая демократа Джозефа Байдена почти на 3%. Об этом свидетельствуют данные с избирательных участков, которые публикует издание Wall Street Journal.
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