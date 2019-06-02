Газета: США потребовали от Европы изменить планы обороны

США потребовали от европейских стран внести изменения в программу оборонной политики, в противном случае Вашингтон не будет заниматься совместными военными разработками с ЕС, пишет испанская газета El Pais со ссылкой на попавшие в распоряжение издания документы.

По данным издания, 22 мая стороны встретились для обсуждения вопросов, связанных с Европейским фондом обороны, который будет заниматься финансированием исследований и приобретением военной техники.

США считают, что европейские правила слишком ограничительные с точки зрения интеллектуальной собственности и экспортного контроля и могут препятствовать работе американских компаний над оборонными проектами в Европе.

”Когда случится кризис и ваша защита потерпит неудачу, ваши граждане не будут сильно впечатлены тем фактом, что приобретенное оружие было только из европейских стран”, — заявил Майкл Мерфи, заместитель помощника секретаря бюро по европейским и евразийским отношениям Госдепартамента США.

Если ограничения, установленные в ЕС, не изменятся, Евросоюзу придется выбирать: отказаться от использования ”лучших технологических возможностей” или же заняться созданием собственных.