01.05.2019, 21:15

ГАЛЕРЕЯ: В Риге прошло организованное РСЛ шествие за сохранение русских школ


rus.delfi.ee
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ГАЛЕРЕЯ: В Риге прошло организованное РСЛ шествие за сохранение русских школ
Фото: rus.Delfi.lv

Партия Русский союз Латвии организовала в Риге акцию "Марш за русские школы и социальную справедливость". Мероприятие стартовало около театра Дайлес, после чего колонна двинулась по улице Базницас до старой церкви Святой Гертруды, пишет rus.delfi.lv со ссылкой на LETA.

На шествие протеста за сохранение русских школ в Латвии в Риге пришли сотни людей — колонна протянулась по ул. Базницас от театра Dailes до старой церкви Святой Гертруды. Во главе колонны шла лидер РСЛ Татьяна Жданок с соратниками, они держали в руках плакат "Русские школы — наш выбор". За ними следовали активисты РСЛ с флагами партии, а также другие участники акции с плакатами.

Родителей, которые желали выразить протест, но при этом не хотели бы ассоциироваться ни с какой политической партией, организаторы предлагали встать в "родительскую шеренгу".

Дойдя до старой церкви Святой Гертруды, участники процессии двинулись по улице Базницас в сторону Эспланады, где акция продолжилась. Во время шествия участники акции объясняли заинтересованным прохожим свою цель и позицию.

Протестующие считают, что решение Конституционного суда признать перевод школьного обучения на латышский язык конституционным является "чисто политическим и противоречит разуму и международным правовым нормам".

Участники акции протеста подчеркивают, что Латвия — их страна и они вправе выбирать, как в ней жить. "Наше государство, наши дети, наши права", и "Руки прочь от русских школ!", скандировали они.

За порядком на мероприятии следили полицейские. Нарушений общественного порядка во время шествия не зафиксировано.

Ранее организаторы обещали пройти маршем через весь город, так как "необходимо выходить на улицы и показывать наше несогласие", имея в виду позицию за возможность обучения в Латвии на русском языке. По мнению РСЛ, демонстрация "покажет правительству нашу решимость", так как на данный момент "власти не хотят прислушиваться к голосу трети своего населения, к голосу разума и международного права".

1 мая в Риге в парке Гризинькалнс состоялся первомайский митинг Латвийской социалистической партии.

Как сообшалось, 23 апреля Конституционный суд Латвии признал перевод образования нацменьшинств в государственных и муниципальных школах на латышский язык соответствующим конституции. Решение окончательное и не может быть оспорено. Вопрос о языковых пропорциях в частных образовательных учреждениях будет рассмотрен отдельно.

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