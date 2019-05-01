ГАЛЕРЕЯ: В Риге прошло организованное РСЛ шествие за сохранение русских школ

На шествие протеста за сохранение русских школ в Латвии в Риге пришли сотни людей — колонна протянулась по ул. Базницас от театра Dailes до старой церкви Святой Гертруды. Во главе колонны шла лидер РСЛ Татьяна Жданок с соратниками, они держали в руках плакат "Русские школы — наш выбор". За ними следовали активисты РСЛ с флагами партии, а также другие участники акции с плакатами.

Родителей, которые желали выразить протест, но при этом не хотели бы ассоциироваться ни с какой политической партией, организаторы предлагали встать в "родительскую шеренгу".

Дойдя до старой церкви Святой Гертруды, участники процессии двинулись по улице Базницас в сторону Эспланады, где акция продолжилась. Во время шествия участники акции объясняли заинтересованным прохожим свою цель и позицию.

Протестующие считают, что решение Конституционного суда признать перевод школьного обучения на латышский язык конституционным является "чисто политическим и противоречит разуму и международным правовым нормам".

Участники акции протеста подчеркивают, что Латвия — их страна и они вправе выбирать, как в ней жить. "Наше государство, наши дети, наши права", и "Руки прочь от русских школ!", скандировали они.

За порядком на мероприятии следили полицейские. Нарушений общественного порядка во время шествия не зафиксировано.