ГАЛЕРЕЯ | ОМОН, газ, резиновые пули, автозаки. Как в Беларуси проходили протесты

Утром 10 августа ЦИК Беларуси опубликовал первые предварительные итоги президентских выборов. Согласно ним, Александр Лукашенко получил больше 80% голосов, его главная противница, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — меньше 10%. Явка превысила 84%. Это примерно соответствует данным экзит-полов, которые в день выборов распространили аккредитованные властями социологи, и радикально противоречит сведениям оппозиции, которая, наоборот, говорила о 70% проголосовавших за Тихановскую, пишет "Медуза".

После окончания голосования в крупнейших городах Беларуси начались массовые протесты. Точное число участников акций назвать трудно, но в общей сложности речь, видимо, идет о десятках тысяч человек. Больше всего людей вышло на улицы Минска, где протестующие были жестоко разогнаны ОМОНом. Демонстранты пытались построить баррикады из мусорных урн, их поддерживали автомобилисты, перекрывавшие дороги. Милиционеры постепенно наращивали давление: начали со слезоточивого газа, потом применили светошумовые гранаты и, наконец, начали стрелять резиновыми пулями. Однако разогнать протестующих, которые не боялись столкновений с милиционерами, закидывали их и камнями, бутылками и файерами, удалось только к трем часам ночи. Примерно в то же время закончились протесты в других городах; сообщалось, что, уходя, протестующие скандировали ”Завтра”.

Следственный комитет (СК) Беларуси возбудил уголовные дела против участников массовых протестов после завершения голосования на президентских выборах. Задержанные в Минске и других городах, где пострадали десятки силовиков, обвиняются в массовых беспорядках и насилии в отношении милиции, сообщил в понедельник, 10 августа глава СК Иван Носкевич, сообщает DW.

По его словам, протестующие использовали для действий против силовиков мусорные контейнеры, скамейки, палки, булыжники, осколки тротуарной плитки, стеклянные бутылки и легковоспламеняющиеся жидкости. В случае признания их вины им грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. "В настоящее время более 100 следователей работают на местах происшествий", — заявил Носкевич.