Французского писателя обвиняют в педофилии. Он десятилетиями рассказывал, что занимается сексом с несовершеннолетними

После отношений со Спрингорой писатель продолжил публиковать тексты, в которых описывал свои связи с несовершеннолетними. По словам Спрингоры, это травмировало ее еще больше. Сам писатель заявил, что занимался сексом с ней по обоюдному согласию. Также он сказал, что сожалеет о событиях на Филиппинах, он не считал, что совершает преступление. The New York Times пишет, что писатель узнал о публикации ”Согласия” за несколько месяцев до выхода книги и покинул Францию. Сейчас он живет в Италии.

После выхода книги Спрингору допросили, теперь следствие ищет других жертв писателя. Пострадавших и свидетелей, у которых есть любая информация об отношениях Мацнева с несовершеннолетними, независимо от того, когда это было, попросили связаться с полицией.

Мацнева уже лишили государственного пособия для известных писателей, которые сами не могут себя обеспечивать. Министр культуры Франк Ристер призвал лишить его наград. Три издательства, в том числе крупнейшее во Франции Gallimard, перестали продавать книги Мацнева.

Во Франции запрещены отношения с несовершеннолетними до 15 лет, однако они автоматически не признаются изнасилованием. Максимальный срок ”за сексуальное посягательство” на человека младше 15 лет во Франции составляет пять лет, максимальный срок за изнасилование несовершеннолетних — 20 лет. Летом 2018 года в стране приняли закон, согласно которому срок давности для преступлений, связанных с педофилией, увеличен с 20 до 30 лет с момента наступления совершеннолетия. В контексте дела Мацнева во Франции вновь начали обсуждать законодательное установление ”возраста осознанного согласия”, которого во Франции сейчас нет.

Габриэль Мацнев родился в 1936 году в семье русских эмигрантов, учился в Сорбонне, служил в Алжире. Первый сборник эссе Le Défi и роман ”Архимандрит” опубликовал в 1965 году. С 1953 года публиковал собственный дневник, в котором описывал интимные эпизоды из личной жизни. С 2013 года сотрудничал с онлайн-изданием Le Point, в котором освещал вопросы духовности и религии. Офицер Ордена искусств и литературы, кавалер ордена ”За заслуги”.