Французские бизнесмены Пино выделили 100 млн евро на восстановление Нотр-Дама

"Мы с отцом решили немедленно выделить из фондов компании Artemis 100 млн, чтобы участвовать в усилиях, необходимых для полной реконструкции собора", — заявил бизнесмен Франсуа-Анри Пино. Его отец, Франсуа Пино, считается видным коллекционером произведений современного искусства.

Семья Пино владеет крупными компаниями Artemis и Kering.