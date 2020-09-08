Француз в погоне за мухой взорвал дом

В департаменте Дордонь пожилой мужчина устроил взрыв в собственном доме, пытаясь убить муху электрической мухобойкой, пишет "Интерфакс" со ссылкой на Sud-Ouest.
Это случилось в минувшую пятницу около 19:45 в городе Паркуль-Шено. Мужчина собирался поужинать, назойливая муха его раздражала.
Установлено, что в доме была утечка газа, и разряд электромухобойки вызвал взрыв.
Хозяин дома, которому за 80, отделался легким ожогом. Его госпитализировали из предосторожности для обследования, а затем он был переведен в кемпинг, сообщает ВВС. Дом находится в аварийном состоянии, там частично обрушился потолок. Ремонтом займется родня пострадавшего.
О судьбе мухи журналистам ничего не известно.
В тот же вечер, в том же департаменте в городе Бержерак пожаром был уничтожен целый этаж жилого дома. Семья с тремя детьми осталась без крова. Как пишет France Bleu, вероятной причиной пожара стало неправильное обращение с противокомариной спиралью, которая должна медленно гореть, отгоняя насекомых.
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