Франция предложит реформировать Шенгенскую зону

Париж намерен выступить с предложениями по реформированию Шенгенской зоны, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом сообщает Reuters.
По словам Макрона, реформирование зоны необходимо в целях обеспечения безопасности на внешних границах Евросоюза.
Шенгенская зона включает в себя 26 европейских государств, которые присоединились к нормам Шенгенского законодательства Европейского союза и отменивших пограничный контроль между собой.
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