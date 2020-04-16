Fox News: коронавирус мог быть создан искусственно в лаборатории Ухани как часть конкурентной борьбы Китая с США

Это может быть "самым дорогим сокрытием правительством фактов за всю историю”, сказал один из источников.

Источники считают, что первоначальная передача вируса была летучей мышью человеку, и что ”нулевой пациент” работал в лаборатории, а затем заразил население Уханя.

Источники сообщили, что ”растущая уверенность” в этой теории исходит из секретных и открытых документов и доказательств. Fox News обратилась с просьбой увидеть доказательства напрямую. Источники подчеркивали, что теория о лабораторном происхождении вируса не является окончательной и не должна характеризоваться таковой. Некоторые сотрудники администрации, разведывательных и эпидемиологических сообществ США настроены более скептически, и расследование продолжается.

Документы подробно описывают ранние усилия врачей в лаборатории и ранние попытки сдерживания вируса. Уханьский рынок продуктов и скота, первоначально идентифицированный как возможный стартовый пункт пандемии, никогда не продавал летучих мышей, и источники сообщают Fox News, что обвинение рынка было попыткой Китая скрыть вину лаборатории, наряду с пропагандистскими усилиями страны, нацеленными на США и Италию.

В январе 2018 года сотрудники посольства США предупредили о недостаточной безопасности в лаборатории Уханьского института вирусологии и передали информацию об ученых, проводящих рискованные исследования коронавируса у летучих мышей, сообщила во вторник The Washington Post.

Комментируя это, генерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов, сказал во вторник днем: ”Вас не должно удивлять, что мы проявили живой интерес к ситуации, и у мы пристально ее изучили. Я хочу отметить, что выводы неокончательны, и, хотя весомы доказательства натурального происхождения вируса, но мы не знаем наверняка ".

”Даже сегодня я вижу, что они скрывают информацию, и я думаю, что нам нужно делать больше, чтобы продолжать заставлять их делиться”, — заявил в среду министр обороны Марк Эспер ”Американскому отделу новостей”, говоря о Китае. Эспер добавил, что не будет говорить о ”разведывательных отчетах”, но о том, что ”большинство людей считает, что эпидемия началась естественно — это было органично, если хотите. Я думаю, что со временем, как только мы преодолеем пандемию, в которой мы сейчас находимся, будет время оглянуться назад и по-настоящему выяснить, что произошло, и убедиться, что у нас есть лучшее понимание, чтобы мы могли предотвратить это в будущем ”.