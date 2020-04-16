16.04.2020, 14:44

Fox News: коронавирус мог быть создан искусственно в лаборатории Ухани как часть конкурентной борьбы Китая с США

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EST 21
Fox News: коронавирус мог быть создан искусственно в лаборатории Ухани как часть конкурентной борьбы Китая с США
Foto: Panthermedia, Tomas Anderson

Растет уверенность в том, что COVID-19, вероятно, был получен в лаборатории в Ухане, хотя и не в качестве биологического оружия, а как часть китайского проекта по демонстрации того, что его усилия по выявлению и борьбе с вирусами равны или превышают возможности США. Несколько источников, которые были проинформированы о деталях ранних действий правительства Китая и видели соответствующие материалы, сообщили об этом Fox News.

Это может быть "самым дорогим сокрытием правительством фактов за всю историю”, сказал один из источников.

Источники считают, что первоначальная передача вируса была летучей мышью человеку, и что ”нулевой пациент” работал в лаборатории, а затем заразил население Уханя.

Источники сообщили, что ”растущая уверенность” в этой теории исходит из секретных и открытых документов и доказательств. Fox News обратилась с просьбой увидеть доказательства напрямую. Источники подчеркивали, что теория о лабораторном происхождении вируса не является окончательной и не должна характеризоваться таковой. Некоторые сотрудники администрации, разведывательных и эпидемиологических сообществ США настроены более скептически, и расследование продолжается.

Документы подробно описывают ранние усилия врачей в лаборатории и ранние попытки сдерживания вируса. Уханьский рынок продуктов и скота, первоначально идентифицированный как возможный стартовый пункт пандемии, никогда не продавал летучих мышей, и источники сообщают Fox News, что обвинение рынка было попыткой Китая скрыть вину лаборатории, наряду с пропагандистскими усилиями страны, нацеленными на США и Италию.

В январе 2018 года сотрудники посольства США предупредили о недостаточной безопасности в лаборатории Уханьского института вирусологии и передали информацию об ученых, проводящих рискованные исследования коронавируса у летучих мышей, сообщила во вторник The Washington Post.

Комментируя это, генерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов, сказал во вторник днем: ”Вас не должно удивлять, что мы проявили живой интерес к ситуации, и у мы пристально ее изучили. Я хочу отметить, что выводы неокончательны, и, хотя весомы доказательства натурального происхождения вируса, но мы не знаем наверняка ".

”Даже сегодня я вижу, что они скрывают информацию, и я думаю, что нам нужно делать больше, чтобы продолжать заставлять их делиться”, — заявил в среду министр обороны Марк Эспер ”Американскому отделу новостей”, говоря о Китае. Эспер добавил, что не будет говорить о ”разведывательных отчетах”, но о том, что ”большинство людей считает, что эпидемия началась естественно — это было органично, если хотите. Я думаю, что со временем, как только мы преодолеем пандемию, в которой мы сейчас находимся, будет время оглянуться назад и по-настоящему выяснить, что произошло, и убедиться, что у нас есть лучшее понимание, чтобы мы могли предотвратить это в будущем ”.

Выступая в среду перед ”The Story”, госсекретарь Майк Помпео заметил: ”Мы знаем, что этот вирус возник в Ухане, Китай. Мы знаем, что Уханьский институт вирусологии находится всего в нескольких километрах от того места, где находился рынок продуктов и скота. Нам еще многое предстоит узнать. Вы должны знать, что правительство Соединенных Штатов усердно работает над этим”.

Что касается предупреждений Госдепартамента, предупреждающих о лаборатории в Ухане, Помпео сказал, что проект ”содержит очень заразные материалы — мы знали, мы знали, что они работают над этой программой, во многих странах есть подобные программы. В странах, которые являются открытыми и прозрачными есть возможность контролировать и обеспечивать безопасность таких исследований, и они позволяют сторонним наблюдателям убедиться, что все процессы правильны. Хотел бы я, чтобы так было и в Ухане”.

Первоначально американцы помогали обучать китайцев по программе PREVENT задолго до того, как китайцы начали работать над этим вирусом. Французское правительство помогло китайцам создать лабораторию в Ухане.

Китай ”на 100 процентов” скрыл данные и изменил данные, сообщают источники Fox News. Образцы были уничтожены, загрязненные участки вычищены, некоторые ранние сообщения были стерты, а академические статьи задушены.

Были врачи и журналисты, которые ”исчезли”, предупреждая о распространении вируса и его заразной природе и передаче от человека человеку. Китай быстро прекратил из Ухани рейсы в другие регионы Китая, но не прекратил международные.

Кроме того, источники сообщают Fox News, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) с самого начала была причастна к оказанию помощи Китаю в поиске следов.

Трамп объявил во вторник на брифинге по коронавирусу во вторник, что Соединенные Штаты немедленно прекратят все финансирование ВОЗ, заявив, что они поставили ”политкорректность над мерами по спасению жизни”. Соединенные Штаты являются крупнейшим донором ВОЗ, и Государственный департамент ранее планировал предоставить агентству 893 млн. Долл. США в течение текущего двухлетнего периода финансирования.

Тем временем, собственное восприятие Трампом кризиса обращает на себя внимание. Например, 24 января Трамп написал в Твиттере похвалу ”прозрачности” Китая в отношении коронавируса. Хотя источники не выступались за президента, но рискнули объяснить, сказав, что это был дипломатический разговор, чтобы заставить китайцев ”чувствовать себя хорошо”: в то время как расследование продолжалось, происходили торговые и другие переговоры.

Через шесть дней после того, как высокопоставленные китайские чиновники тайно определили, что они, вероятно, столкнулись с пандемией от нового коронавируса, в городе Ухань в эпицентре болезни был устроен массовый банкет для десятков тысяч людей; миллионы начали путешествовать на празднование лунного Нового года.

Президент Си Цзиньпин предупредил общественность на седьмой день, 20 января. Но к тому времени, за почти неделю молчания, более 3000 человек были заражены — согласно внутренним документам, полученным Associated Press, и оценкам экспертов, основанным на ретроспективных данные о заражении.

”Это потрясающе”, — сказал Цзо-Фенг Чжан, эпидемиолог из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. ”Если бы они приняли меры за шесть дней до этого, пациентов было бы намного меньше, и медицинских учреждений было бы достаточно. Мы могли бы избежать краха медицинской системы Ухани”.

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