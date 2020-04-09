ФОТО | Жительница Клайпеды обнаружила у себя дома тропическую змею

Администратор Клайпедского отделения Nuaras Гинтаре Люткувене сказала, что с трудом поверила словам женщины. "Мы не могли поверить, но ведь на самом деле всякое бывает. Мы связались с женщиной, которая видела змею, приехали к ней и забрали рептилию. Как она там оказалась, сложно сказать, но такое случается. Бывает, и питоны, и ужи убегают из террариумов и через вентиляции, санузлы пробираются к соседям", — сказала Люткувене.

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Она подозревает, что и в данном случае змея попала к женщине от соседей, поскольку история произошла в многоквартирном доме. Люткувене заметила, что пожилая женщина была обеспокоена, поскольку ее родственники ей не поверили. "Сейчас змея у нас, мы подготовили для нее место. Надеемся, что найдется хозяин, поскольку для содержания таких рептилий нужно иметь разрешение. Это не такое животное, которое можно держать как щенка, котенка или морскую свинку — нужно обеспечить спецпотребности животного", — подчеркнула Люткувене.

Змея, которую пожилая женщина нашла у себя дома, неопасная — это поперечнополосатая королевская змея, которая водится в Центральной и Южной Америке.

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