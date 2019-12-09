ФОТО | Зеленский и Путин пожали друг другу руки: в Париже проходит саммит "нормандской четверки"

Переговоры проходят за круглым столом. Путин занял стул напротив Зеленского. Также друг напротив друга сидят Меркель и Макрон.

По регламенту переговоры должны продлиться 2 часа 45 минут.

В Кремле рассказали, что в ходе первой встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского главы государств обменялись рукопожатиями, передает ТАСС.

Это первый личный контакт двух президентов. До этого лидеры несколько раз общались по телефону.

После завершения переговоров лидеры стран выйдут к прессе.