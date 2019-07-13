ФОТО: Здание украинского телеканала в Киеве обстреляли из гранатомета

В ночь на 13 июля в Киеве, на улице Дегтяревская, 21Г из гранатомета обстреляли здание "112 Украина". Полицейские квалифицируют происшествие как террористический акт, сообщает пресс-служба Нацполиции, сообщает 112.ua.
В 3:40 в полицию поступило сообщение о том, что местные жители слышали звук, похожий на взрыв, на улице Дегтяревской в Шевченковском районе города. По указанному адресу немедленно выехали следственно-оперативные группы территориального и главного управлений полиции, взрывотехники, кинологи и экипажи патрульных.
Прибыв на вызов, полицейские обнаружили поврежденный фасад здания и оцепили территорию, прилегающую к месту преступления. При отработке нашли отстрелянный тубус гранатомета, который направят на проведение экспертизы.
Снаряд пробил стену и ударился в лестничную клетку, где могли находиться люди. В результате никто не пострадал. В столице введена специальная полицейская операция по задержанию стрелка.
Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время усилия правоохранителей направлены на установление и задержание лиц, причастных к совершению правонарушения, а также мотивы его совершения.
Все собранные материалы будут по подследственности переданы в Службу безопасности Украины для дальнейшего расследования.
Накануне сотрудники "112 Украина" выступили с открытым обращением в СБУ, прокуратуру и дипломатические учреждения с просьбой защитить коллектив от произвола радикалов, которые путем запугивания и угроз пытаются повлиять на редакционную политику телеканала, заставить отказаться от мировых стандартов вещания в угоду неким политическим интересам.
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