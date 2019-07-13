ФОТО: Здание украинского телеканала в Киеве обстреляли из гранатомета

В 3:40 в полицию поступило сообщение о том, что местные жители слышали звук, похожий на взрыв, на улице Дегтяревской в ​​Шевченковском районе города. По указанному адресу немедленно выехали следственно-оперативные группы территориального и главного управлений полиции, взрывотехники, кинологи и экипажи патрульных.

Прибыв на вызов, полицейские обнаружили поврежденный фасад здания и оцепили территорию, прилегающую к месту преступления. При отработке нашли отстрелянный тубус гранатомета, который направят на проведение экспертизы.

Снаряд пробил стену и ударился в лестничную клетку, где могли находиться люди. В результате никто не пострадал. В столице введена специальная полицейская операция по задержанию стрелка.

Foto: Ukraina politsei

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время усилия правоохранителей направлены на установление и задержание лиц, причастных к совершению правонарушения, а также мотивы его совершения.

Все собранные материалы будут по подследственности переданы в Службу безопасности Украины для дальнейшего расследования.