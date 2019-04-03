ФОТО: Возле Исаакиевского собора в Петербурге установили ”надгробие Путину”

Снимок ”надгробия” опубликовал в твиттере фотограф Давид Френкель.

Сразу скажу для центра Э: я понятия не имею, кто ее поставил pic.twitter.com/SZTRVugXZm — Dave Frenkel (@merr1k) 3 April 2019

Ответственность за акцию взяла на себя ”Агит Россия”, написав в телеграм-канале, что ”Петербург принял эстафету”.

В марте аналогичное ”надгробие” было установлено в Набережных Челнах в знак протеста против законопроекта об изоляции интернета. Двое участников акции — активисты ”Бессрочного протеста” — были отправлены под административный арест.

Фотографии ”надгробие Путину” в Набережных Челнах удаляла соцсеть ”ВКонтакте”. Представители ВК сначала заявили, что снимки ”вводят в заблуждение пользователей” и на них поступило ”множество жалоб”. Однако затем соцсеть признала, что снимки подлинные, и пообещала восстановить ранее удаленные фотографии.