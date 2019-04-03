03.04.2019, 16:50

ФОТО: Возле Исаакиевского собора в Петербурге установили ”надгробие Путину”

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rus.delfi.ee
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Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi.
Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi.Foto: Karli Saul

В Петербурге около Исаакиевского собора на газоне установили ”надгробие Путину” с надписью ”Предал народ России”, передает "Медуза".

Снимок ”надгробия” опубликовал в твиттере фотограф Давид Френкель.

Ответственность за акцию взяла на себя ”Агит Россия”, написав в телеграм-канале, что ”Петербург принял эстафету”.

В марте аналогичное ”надгробие” было установлено в Набережных Челнах в знак протеста против законопроекта об изоляции интернета. Двое участников акции — активисты ”Бессрочного протеста” — были отправлены под административный арест.

Фотографии ”надгробие Путину” в Набережных Челнах удаляла соцсеть ”ВКонтакте”. Представители ВК сначала заявили, что снимки ”вводят в заблуждение пользователей” и на них поступило ”множество жалоб”. Однако затем соцсеть признала, что снимки подлинные, и пообещала восстановить ранее удаленные фотографии.

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