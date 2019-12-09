ФОТО | Во двор дома в пригороде Каунаса упал самолет: два человека погибли

Силы Каунасской пожарно-спасательной службы были отправлены на место происшествия. Полиция сообщает, что спортивный самолет Piper PA-30 разбился, и два человека погибли.

Самолет упал на заднем дворе жилого дома, прямо рядом со зданием. Местные жители не пострадали — к счастью, самолет не приземлился на дом, хотя оставалось немного. Погибшие — мужчины 1954 и 1989 г. рождения. По словам местных жителей, самолет пролетел довольно низко, и перед падением был слышен хлопок.

По данным Управления гражданской авиации, этот самолет был собран в 1969 году.