ФОТО, ВИДЕО | Тысячи россиян вышли на улицы в защиту свободного интернета

После окончания акции в столице России начались задержания активистов. Полицейскими были арестованы 15 человек.

Раздражение собравшихся вызвало намерение правительства временно отключить страну от глобального интернета. Речь идет о части учений, хотя парктически означает, что на это время весь обмен данными между гражданами и организациями останется в пределах России и не попадет во всемирную сеть. На акциях выразили тревогу, что эта мера может превратитсья в современный "Железный занавес", благодаря которому россиян отрежут от глобальных источников информации.