ФОТО, ВИДЕО и ОЛНАЙН-БЛОГ: На Шри-Ланке произошла серия взрывов: как минимум 185 погибших

Седьмой взрыв случился рядом с зоопарком в городе Дехивале, который расположен на территории Западной провинции и округа Коломбо. В результате этого взрыва погибли два человека. Об этом сообщило агентство Reuters.

Число жертв и пострадавших восьмого взрыва пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что в результате шести взрывов в Шри-Ланке погибли 185 человек, еще 400 — ранены.

UPDATE: Death toll rises to more than 100 people after a series of bombings hit churches and luxury hotels in Sri Lanka https://t.co/ti8PB9o5QH pic.twitter.com/6Wdbbe7M5e