21.04.2019, 09:13

ФОТО, ВИДЕО и ОЛНАЙН-БЛОГ: На Шри-Ланке произошла серия взрывов: как минимум 185 погибших

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власти страны созвали экстренное совещание
Lenta.ru
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ФОТО, ВИДЕО и ОЛНАЙН-БЛОГ: На Шри-Ланке произошла серия взрывов: как минимум 185 погибших
Scanpix

В Шри-Ланке произошли уже восемь взрывов в воскресенье, 21 апреля. Об этом в Twitter сообщает AFP.

Седьмой взрыв случился рядом с зоопарком в городе Дехивале, который расположен на территории Западной провинции и округа Коломбо. В результате этого взрыва погибли два человека. Об этом сообщило агентство Reuters.

Число жертв и пострадавших восьмого взрыва пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что в результате шести взрывов в Шри-Ланке погибли 185 человек, еще 400 — ранены.

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Волна терактов в Шри-Ланке
Власти страны созвали экстренное совещание с участием командования армии, военно-воздушных сил и флота, передает Лента со сслко на CNN.
Как пишет Лента.ру, масштабную волну терактов в пасхальное воскресенье в Шри-Ланке могли подготовить террористы-смертники радикального мусульманского объединения National Thowheeth Jama'ath (NTJ). Об этом сообщает AFP со ссылкой на местные правоохранительные органы. За десять дней до терактов начальник полиции Шри-Ланки Пуджут Джайасундара выпустил предупреждение о том, что боевики-смертники могут планировать атаки на церкви. Информация была получена от неназванной «иностранной разведывательной службы». Отмечается, что как минимум два взрыва действительно были совершены террористами-смертниками. NTJ — радикальная мусульманская группа в Шри-Ланке, которая в прошлом году стала известна в связи с актом вандализма в отношении буддийских статуй. До сих пор объединение в организации терактов замечено не было.
https://rus.delfi.ee/daily/estonia/yuri-ratas-ob-atakah-na-shri-lanke-nasiliyu-ne-mesto-ni-v-nashej-povsednevnoj-zhizni-ni-v-politike?id=85972535
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