ФОТО, ВИДЕО и ОЛНАЙН-БЛОГ: На Шри-Ланке произошла серия взрывов: как минимум 185 погибших(43)
В Шри-Ланке произошли уже восемь взрывов в воскресенье, 21 апреля. Об этом в Twitter сообщает AFP.
В Шри-Ланке произошли уже восемь взрывов в воскресенье, 21 апреля. Об этом в Twitter сообщает AFP.
Седьмой взрыв случился рядом с зоопарком в городе Дехивале, который расположен на территории Западной провинции и округа Коломбо. В результате этого взрыва погибли два человека. Об этом сообщило агентство Reuters.
Число жертв и пострадавших восьмого взрыва пока неизвестно.
Ранее сообщалось, что в результате шести взрывов в Шри-Ланке погибли 185 человек, еще 400 — ранены.
UPDATE: Death toll rises to more than 100 people after a series of bombings hit churches and luxury hotels in Sri Lanka https://t.co/ti8PB9o5QH pic.twitter.com/6Wdbbe7M5e— Al Jazeera English (@AJEnglish) 21 апреля 2019 г.
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