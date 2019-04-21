ФОТО, ВИДЕО и ОЛНАЙН-БЛОГ: На Шри-Ланке произошла серия взрывов: более 200 погибших

По последним данным, жертвами нападений стали 207 человек, ранены около 450, из них 35 — иностранцы.

Волна терактов в Шри-Ланке

https://youtu.be/7Dg1aHxVc_o

https://twitter.com/HHShkMohd/status/1119941335069405184

Количество жертв продолжает увеличиваться. По последним данным, погибли 207 человек.

По сообщению местных СМИ, в ходе полицейского рейда в столице Коломбо было арестовано семь человек. Трое полицейских погибли.

Меры безопасности у аэропорта усилены. https://twitter.com/tictoc/status/1119938251182215168

Газета.ру пишет, что американский лидер Дональд Трамп по ошибке заявил, что в результате взрывов на Шри-Ланке погибли 138 миллионов человек. Об этом он написал в твиттере. Трамп написал, что искренне выражает свои соболезнования народу Шри-Ланки, где погибли «138 миллионов человек».

https://rus.delfi.ee/daily/abroad/v-shri-lanke-ustanovili-vinovnyh-v-krovoprolitnoj-serii-vzryvov?id=85972763

https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=244399

Власти страны созвали экстренное совещание с участием командования армии, военно-воздушных сил и флота, передает Лента со сслко на CNN.

Как пишет Лента.ру, масштабную волну терактов в пасхальное воскресенье в Шри-Ланке могли подготовить террористы-смертники радикального мусульманского объединения National Thowheeth Jama'ath (NTJ). Об этом сообщает AFP со ссылкой на местные правоохранительные органы. За десять дней до терактов начальник полиции Шри-Ланки Пуджут Джайасундара выпустил предупреждение о том, что боевики-смертники могут планировать атаки на церкви. Информация была получена от неназванной «иностранной разведывательной службы». Отмечается, что как минимум два взрыва действительно были совершены террористами-смертниками. NTJ — радикальная мусульманская группа в Шри-Ланке, которая в прошлом году стала известна в связи с актом вандализма в отношении буддийских статуй. До сих пор объединение в организации терактов замечено не было.

https://rus.delfi.ee/daily/estonia/yuri-ratas-ob-atakah-na-shri-lanke-nasiliyu-ne-mesto-ni-v-nashej-povsednevnoj-zhizni-ni-v-politike?id=85972535

https://rus.delfi.ee/daily/estonia/mid-prosit-nahodyaschihsya-na-shri-lanke-grazhdan-er-svyazatsya-so-svoimi-blizkimi?id=85971885