ФОТО, ВИДЕО и ОЛНАЙН-БЛОГ: На Шри-Ланке произошла серия взрывов: более 200 погибших

21 апреля в Коломбо и его пригородах почти одновременно произошли восемь взрывов. Целями атак стали три католические церкви и три пятизвездочных отеля — Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury. Еще два взрывных устройства были активированы на улицах. По меньшей мере два теракта совершили террористы-смертники.
По последним данным, жертвами нападений стали 207 человек, ранены около 450, из них 35 — иностранцы.
Количество жертв продолжает увеличиваться. По последним данным, погибли 207 человек.
По сообщению местных СМИ, в ходе полицейского рейда в столице Коломбо было арестовано семь человек. Трое полицейских погибли.
Меры безопасности у аэропорта усилены. https://twitter.com/tictoc/status/1119938251182215168
Газета.ру пишет, что американский лидер Дональд Трамп по ошибке заявил, что в результате взрывов на Шри-Ланке погибли 138 миллионов человек. Об этом он написал в твиттере.
Трамп написал, что искренне выражает свои соболезнования народу Шри-Ланки, где погибли «138 миллионов человек».
Власти страны созвали экстренное совещание с участием командования армии, военно-воздушных сил и флота, передает Лента со сслко на CNN.
Как пишет Лента.ру, масштабную волну терактов в пасхальное воскресенье в Шри-Ланке могли подготовить террористы-смертники радикального мусульманского объединения National Thowheeth Jama'ath (NTJ). Об этом сообщает AFP со ссылкой на местные правоохранительные органы.
За десять дней до терактов начальник полиции Шри-Ланки Пуджут Джайасундара выпустил предупреждение о том, что боевики-смертники могут планировать атаки на церкви. Информация была получена от неназванной «иностранной разведывательной службы». Отмечается, что как минимум два взрыва действительно были совершены террористами-смертниками.
NTJ — радикальная мусульманская группа в Шри-Ланке, которая в прошлом году стала известна в связи с актом вандализма в отношении буддийских статуй. До сих пор объединение в организации терактов замечено не было.