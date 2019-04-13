ФОТО: В Юрмале посетителей аквапарка в купальниках и плавках вывели на улицу

Как сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе, в субботу примерно в 12:30 поступил вызов о том, что в Юрмале в пятиэтажном здании на улице Виестура возникло задымление, пишет rus.delfi.lv.

На месте происшествия пожарные констатировали, что на первом этаже здания горела электропроводка, площадь возгорания составила 0,1 кв.м. Работники аквапарка своими силами потушили огонь

Свидетели происшествия сообщает, что несмотря на незначительность пожара, были эвакуированы все посетители аквапарка, многим пришлось выйти из здания на улицы в купальниках и плавках. В ГПСС уточняют, что из здания были эвакуированы 600 посетителей и 30 работников аквапарка. Пожарные провели проверку здания.

Сайт BNN сообщает, что в 13:25 людям разрешили зайти в здание за личными вещами, а еще через полчаса - вернуться на водные аттракционы. Однако многие посетители решили покинуть аквапарк.