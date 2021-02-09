ФОТО | В Японии военная подлодка столкнулась с коммерческим судном

По предварительным данным, это произошло около 11 часов (05:00 мск) у мыса Асидзури при подъеме подлодки. Пострадали не менее трех человек, у них небольшие ушибы.

Сначала генсекретарь правительства Кацунобу Като заявил, что плавсредства целы. Позже источники Киодо рассказали, что военное судно получило незначительное повреждение, но это не влияет на его управление.

Телеканал NHK передал, что сломан перископ. Главы минобороны страны Нобуо Киси добавил, что также повреждено оборудование связи.

По данным Киодо, гражданское судно — грузовое "Ocean Artemis", зарегистрированное в Гонконге.

При канцелярии премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги организовали кризисный штаб. Глава правительства распорядился сделать все необходимое для обеспечения безопасности экипажей и оперативного информирования населения о развитии ситуации.

Foto: JAPAN COAST GUARD VIA JIJI PRESS / HANDOUT, EPA