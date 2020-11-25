25.11.2020, 12:33

ФОТО | В ворота резиденции Меркель врезался автомобиль с надписью "Вы чертовы убийцы детей и стариков"


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ФОТО | В ворота резиденции Меркель врезался автомобиль с надписью "Вы чертовы убийцы детей и стариков"
Foto: FABRIZIO BENSCH, REUTERS

Утром 25 ноября в Берлине в ворота резиденции канцлера ФРГ Ангелы Меркель врезался автомобиль, на котором на немецком начертаны надписи ”Остановите политику глобализации” и ”Вы чертовы убийцы детей и стариков”, сообщает Reuters.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Машине и воротам причинен незначительный вред. Водитель автомобиля задержан. На месте инцидента находятся полицейские, пожарные и журналисты.

В среду у Ангелы Меркель запланировано видеосовещание с главами федеральных земель по поводу ситуации с коронавирусом в стране, добавляет агентство.

Foto: FABRIZIO BENSCH, REUTERS
Foto: FABRIZIO BENSCH, REUTERS
Foto: FABRIZIO BENSCH, REUTERS
Foto: FABRIZIO BENSCH, REUTERS
Foto: FABRIZIO BENSCH, REUTERS
Foto: FABRIZIO BENSCH, REUTERS
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