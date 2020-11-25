25.11.2020, 12:33
ФОТО | В ворота резиденции Меркель врезался автомобиль с надписью "Вы чертовы убийцы детей и стариков"
Утром 25 ноября в Берлине в ворота резиденции канцлера ФРГ Ангелы Меркель врезался автомобиль, на котором на немецком начертаны надписи ”Остановите политику глобализации” и ”Вы чертовы убийцы детей и стариков”, сообщает Reuters.
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