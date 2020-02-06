ФОТО | В Вильнюсе приземлился самолет с пассажиром, у которого подозревают инфекционное заболевание

"Самолет из Варшавы уже совершил посадку в Вильнюсском аэропорту. В нем 45 пассажиров. Сейчас приехал автомобиль скорой помощи, ждем работников Центра общественного здоровья. Пассажиров из самолета пока не выпускают, дальнейшие действия будут предприняты после совещания с представителями центра общественного здоровья", — сказал Зеленис.

Пока личность пациента не установлена. Аэропорт получил информацию о подозрениях, когда самолет находился в воздухе.