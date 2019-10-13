ФОТО: В тяжелой аварии на Таллиннском шоссе погибли два человека

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Foto on illustreeriv Foto: Raivo Tasso

В воскресенье утром, 13 октября, на Таллинском шоссе недалеко от Адажи в результате фронтального столкновения двух автомобилей погибли два человека, сообщает rus.delfi.lv со ссылкой на LETA и данные Госполиции Латвии.