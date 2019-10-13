13.10.2019, 15:58

ФОТО: В тяжелой аварии на Таллиннском шоссе погибли два человека

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rus.DELFI.lv
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ФОТО: В тяжелой аварии на Таллиннском шоссе погибли два человека
Foto on illustreerivFoto: Raivo Tasso

В воскресенье утром, 13 октября, на Таллинском шоссе недалеко от Адажи в результате фронтального столкновения двух автомобилей погибли два человека, сообщает rus.delfi.lv со ссылкой на LETA и данные Госполиции Латвии.

Вызов на это дорожно-транспортное происшествие (ДТП) поступил в полицию примерно в 10:20. Согласно имеющейся информации, произошло фронтальное столкновение автомобилей Toyota и Renault.

В результате ДТП погибли два человека, один получил травму и был передан медикам.

Полиция выясняет причины ДТП.



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