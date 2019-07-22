ФОТО: В Сибири горит миллион гектаров леса. Города задыхаются в дыму пожаров, но их никто не тушит



Из-за "красноярских" пожаров в Кемерове ввели режим "черного неба" — местным предприятиям рекомендовано сократить выбросы в атмосферу на сутки с 21 по 22 июля. В Кемеровской области наблюдается ухудшение видимости из-за дымки. Омская область, где действующих лесных пожаров нет, да и сам Омск окутаны плотной дымкой — ее принес ветер с пожаров в Красноярском крае, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС. По предварительному прогнозу Среднесибирского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, задымление может продержаться в регионе до 24 июля.



На Хакасию опять тянет дым от красноярских пожаровhttps://t.co/hPJKlT3qo9 pic.twitter.com/TOIek3PgtE — Газета Хакасия (@Gazeta19) 21 июля 2019 г.







99% лесных пожаров действует в так называемых "зонах контроля", где их по закону никто не тушит

Лесные пожары бушуют на севере Красноярского края, примерно в 700 километрах от региональной столицы. Такое происходит в Красноярске уже который год: летом город заволакивает дымом от пожаров, которые бушуют в лесах на севере региона. Дымный "шлейф" тянется дальше и доходит до южных районов края, растягиваясь на полторы тысячи километров. Люди в задымленных городах и поселках жалуются на ухудшение здоровья.

Региональные власти заявляют: причин для паники и жалоб нет, ситуация под контролем. При этом пожары, дым от которых накрыл несколько регионов, никто не тушит. И тушить не собирается. Почему так происходит, объяснили специалисты в интервью изданию "Сибирь. Реалии". Дело в том, что не тушить пожары позволяет российский закон.

В 2014 году был разработан, а с 2015-го вступил в силу приказ Минприроды РФ "Об утверждении правил тушения лесных пожаров". В этом документе впервые был использован термин "зона контроля" (ЗК). Так называют территории, на которых лесные пожары можно не тушить — если установлено, что огонь не представляет непосредственной угрозы для населенных пунктов и объектов экономики, а затраты на борьбу с пожарами окажутся больше, чем материальный вред, который они могут причинить. Какие именно территории являются "зонами контроля", решают региональные власти.

Изначально предполагалось, что "зонами контроля" будут считать труднодоступные, отдаленные районы, в которые сложно, а то и невозможно добраться людям и технике. Но в итоге в зоны контроля попала большая часть лесных площадей. В 2018-м пожароопасном сезоне 90% лесных пожаров в России действовало именно в "зонах контроля", то есть, попросту говоря, их никто не тушил, рассказывает руководитель противопожарной программы "Гринпис России" Григорий Куксин.

В этом году картина, похоже, хуже. По данным Лесопожарного центра, на 17:00 мск 22 июля в Красноярском крае действовало 126 лесных пожаров, из них 117 — в "зонах контроля", а это 697 тысяч гектаров леса из общей площади пожаров в 704,5 тысяч гектаров.

Поэтому и не должны никого удивлять официальные цифры, что из сотен пожаров на сотнях тысячах гектаров локализовано — 0, а ликвидировано всего 4 (6 тысяч гектаров).

"Слово "контроль" в данном случае — большое лукавство… Здесь оно означает лишь то, что региональные власти могут по своему усмотрению решить: вот на этих территориях с пожарами можно ничего не делать, — говорит Григорий Куксин. — При этом "зоны контроля" определяются далеко не всегда корректно и не всегда по понятным, прозрачным критериям. В них попадают в том числе и леса, уже освоенные людьми, участки, находящиеся в аренде у пользователей, пастбища, кочевья и даже — парадоксальным образом — отдельные населенные пункты".

К тому же, возможные последствия пожаров в зонах контроля не всегда определяются правильно. "Один из ярких примеров этого года — Верхоянский район Якутии. Когда пожары там только-только начинались, было решено, что тушить их нецелесообразно. Хотя тогда они были совсем незначительными, туда можно было доставить людей, технику и справиться с ними без проблем. Но уже через неделю с небольшим эти пожары подступили к населенным пунктам и выросли до такого масштаба, что пришлось тратить огромные силы и средства на их ликвидацию. То же происходит и в других регионах: пожары, от которых "отмахнулись", разрастаются так, что человеческими силами с ними уже не справиться, одна надежда на то, что пройдут обильные дожди. И все это из-за того, что зоны контроля были определены неправильно. При этом я ни разу не слышал, чтобы хоть к какой-то ответственности привлекались люди, принявшие подобные решения", — говорит Куксин.