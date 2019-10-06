ФОТО | В Шотландии прошел "марш за независимость". Массовость превзошла ожидания

Глава правительства Шотландии Никола Стерджен высказала в Twitter поддержку участникам марша. По ее словам, она в душе вместе с теми, кто вышел на улицы Эдинбурга. Обращаясь к участникам она написала: "У вас отличный день. И не сомневайтесь - независимость грядет".

В минувшую среду Стерджен обвинила премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в том, что он намерен осуществить "Брекзит" без соглашения с Евросоюзом, что противоречит волеизъявлению шотландских избирателей. Стерджен заявила, что в ближайшие два года проведет еще один референдум о независимости Шотландии. Во время плебесцита в 2014 году 55 процентов шотландцев высказались за дальнейшее пребывание в составе Соединенного королевства.