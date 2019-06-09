ФОТО: В пожаре на польской трассе шесть человек погибли и множество ранены

"Шесть человек погибли, 11 были ранены в результате ДТП на автостраде А6 в Щецине в 500 метрах от съезда на Вильгово в направлении Свиноуйстья", - говорится в сообщении.

Пожарные уточняют, что грузовой автомобиль столкнулся с шестью легковыми машинами, возник пожар.

В настоящее время дорога заблокирована в обоих направлениях.