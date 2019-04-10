10.04.2019, 19:01

ФОТО: В Петербурге установили второе ”надгробие Путину” за неделю

 (45)
rus.delfi.ee
EST
Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi.
Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi.Foto: Karli Saul

Активисты установили в Санкт-Петербурге ”надгробие Владимиру Путину” с надписью ”Политический труп в Российской Федерации”, сообщает "Медуза".

Первое сообщение об этом появилось 9 апреля в анонимном телеграм-канале ПЬЯTNIЦА, который ведут активисты ”Бессрочного протеста”. Где конкретно появилось ”надгробие”, не уточняется.

3 апреля картонное ”надгробие Владимиру Путину” установили в Петербурге возле Исаакиевского собора. За эту акцию двое активистов движения ”АгитРоссия” получили по девять суток ареста.

В марте за установку подобного ”надгробия Путину” в Набережных Челнах арестовали двоих активистов ”Бессрочного протеста”. Соцсеть ”ВКонтакте” удаляла фотографии этого ”надгробия” из нескольких пабликов, посчитав, что снимки ”вводят в заблуждение”. Позднее соцсеть признала фотографии подлинными и пообещала восстановить их.

Читайте также: