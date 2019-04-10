ФОТО: В Петербурге установили второе ”надгробие Путину” за неделю

Первое сообщение об этом появилось 9 апреля в анонимном телеграм-канале ПЬЯTNIЦА, который ведут активисты ”Бессрочного протеста”. Где конкретно появилось ”надгробие”, не уточняется.

3 апреля картонное ”надгробие Владимиру Путину” установили в Петербурге возле Исаакиевского собора. За эту акцию двое активистов движения ”АгитРоссия” получили по девять суток ареста.

В марте за установку подобного ”надгробия Путину” в Набережных Челнах арестовали двоих активистов ”Бессрочного протеста”. Соцсеть ”ВКонтакте” удаляла фотографии этого ”надгробия” из нескольких пабликов, посчитав, что снимки ”вводят в заблуждение”. Позднее соцсеть признала фотографии подлинными и пообещала восстановить их.